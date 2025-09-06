Así celebra el pequeño Valentín que se acabó la quimio: "¡Viva River!"

En Aruser@s Weekend rescatamos uno de los momentos más felices de la semana: la celebración de Valentín, este pequeño fanático del River, al saber que por fin ha terminado con sus sesiones de quimioterapia.

Valentín ya ha terminado con sus sesiones de quimio y esta es una ocasión que hay que celebrar a lo grande.

El pequeño, que es fan del River, ha elegido para este momento una decoración que demuestra que es un gran forofo de este equipo de fútbol argentino, como vemos en estas imágenes que recoge Aruser@s Weekend.

Con la camiseta del club, Valentín pasea por los pasillos portando un marco con los colores rojo y blanco, mientras el personal del hospital le aplaude y vitorea.

"Me encanta el marco que le han hecho, que es como una televisión en la que él es el protagonista. Se le ve muy feliz", comenta Òscar Broc en el programa de laSexta.