Una iglesia se hace viral por aceptar el pago de la limosna con tarjeta: "Se puede pagar a Jesús con datáfono"

No tener suelto ya no es una excusa para nada en este mundo, ni siquiera para librarte de las limosnas en la iglesia. Al menos, es lo que ocurre en esta ermita que se ha hecho viral por su datáfono.

La usuaria de TikTok @andyybuu ha hecho un descubrimiento divino que los aruser@s no dudan en compartir con su audiencia: "Se puede pagar a Jesús con datáfono. Jesús es el del Blanco Sabadell", dice esta mujer mientras muestra el curioso TPV del Señor en pantalla. "Gracias por su colaboración", reza el texto que en él está escrito.

"Me gustaría saber si tiene Bizum", asegura en el plató Patricia Benítez, pero al parecer, este es un servicio que no está aún habilitado en esta iglesia. Pero esta no es la única preocupación de los tertulianos, que no pueden dejar de pensar en las 'monedillas' que tienen en su bolsillo y que ya no van a poder sacar tan fácilmente de ahí sin señalarse a sí mismos como ratas.

Los esfuerzos de los colaboradores se centran ahora en descubrir alguna manera de librarse de "la chatarrilla" de su cartera.