Ibai Llanos se pone la toga de juez para resolver juicios absurdos: el vídeo del caso de la novia que no regalaba camisetas de fútbol

"Es un 'Caso cerrado', pero con Ibai y cutre", resume Hans Arús en Aruser@s acerca de esta nueva serie de vídeos del youtuber. Hoy, la novia que no compraba camisetas de fútbol a su novio.

Sergio ha interpuesto una 'demanda' a su novia Lucía. Le reclama que nunca le ha regalado ni una sola camiseta de fútbol. Y a ambos no se les ha ocurrido nadie mejor para mediar en su disputa que el mismísimo Ibai Llanos, como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Vestido con una toga de juez y con el mazo en la mano, el youtuber se dispone a escuchar a los abogados y a investigar cada prueba. "Vamos a ver, durante estos siete años nos hemos hecho regalos muy buenos. Parece que se hace el tonto", ataca ella. "Tampoco faltemos, Lucía", le regaña el juez.

La chica procede a leer la lista de los regalos que le ha hecho durante estos años a Sergio, como "la pistola de rayos del Call of Duty zombies" o "el escudo tamaño real del Capitán América", con los que Ibai se queda asombrado.

Su motivo para no regalarle camisetas de fútbol no es otro que el hecho de que ya tiene más de 20 en el armario. Pero la cosa se pone complicada cuando intervienen los letrados y empiezan a sacar trapos sucios.

"Es un 'Caso cerrado', pero con Ibai", resume Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "Es un 'Caso cerrado', pero con Ibai y cutre", puntualiza Hans Arús.

