Horóscopo del 16 al 22 de junio de 2025, según Jabifus: Cáncer, Piscis y Virgo, en lo más alto

Jabifus, astrólogo de Aruser@s, llega al plató para desvelar qué tránsitos viviremos esta semana y comentar con qué ánimos estarán los signos del zodiaco del 16 al 22 de junio.

Marte entra en Virgo desde el 17 de junio hasta el 6 de agosto y en tendremos Cuarto Menguante en Piscis a partir del miércoles. "Por una parte, el planeta de la acción ingresa en el signo de tierra, donde los signos más afectados serán Virgo, Tauro y Capricornio, quienes se tendrán que enfocar en la rutina y en gestionar mejor los tiempos", comenta Jabifus.

Por otro lado, el otro tránsito afectará sobre todo a los signos de agua: "Piscis, Cáncer y Escorpio estaréis un poco más disociados, es una etapa perfecta para soltar y estar aislados en nuestro mundo".

Horóscopo fin de semana

El sábado comienza la temporada de Cáncer. "Están tan de suerte que encabezan el ranking", comenta Alfonso Arús. Y es que el cangrejo del horóscopo se cuela en lo más alto: "Vas a estar que arrasas, viviendo momentos con muchísima energía, claridad mental y en el trabajo quizás tengas alguna sorpresa que no esperas". "Piscis, con la luna menguante en tu signo vas a tener la oportunidad de soltar situaciones que estás viendo que estancan tu vida", remarca el experto. En el tercer puesto está Virgo, un signo con mucha potencia y energía que lo tendrá que utilizar para asentar la rutina.

Capricornio tendrá que poner orden y Aries vivirá "un renacer a nivel emocional". "Leo, quizás las cosas no se den a tu favor esta semana, pero no te frustres; a partir del fin de semana te viene una revelación que no esperas", desvela el astrólogo.

En el puesto mágico, Escorpio. "Se presentarán problemas, pero tendrás las herramientas para solucionarlo", asegura Jabifus.

Sagitario vivirá una semana de mucho trabajo y estrés, y en los Libra predominará la indecisión.

En los puestos más bajos del ranking están Acuario, Géminis y Tauro. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver lo que aconseja el experto a estos tres signos.