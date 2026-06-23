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Alfonso Arús se pronuncia sobre la ausencia de Angie Cárdenas en Aruser@s: "Está bien de salud"

El presentador de Aruser@s agradece las muestras de cariño de los espectadores a la colaboradora y subdirectora del programa de laSexta y tranquiliza a todos los que se han preocupado por ella durante su ausencia.

Alfonso Arús se pronuncia sobre la ausencia de Angie Cárdenas en Aruser@s: "Está bien de salud"

Los espectadores de Aruser@s llevan varios días preguntándose por la ausencia de Angie Cárdenas. La colaboradora habitual y subdirectora del programa de laSexta no ha estado en el plató en estas últimas emisiones, algo que no ha pasado desapercibido para la audencia.

Ante las numerosas muestras de preocupación y cariño que han recibido, Alfonso Arús aclara públicamente la situación de su compañera. El presentador se pronuncia sobre su ausencia para lanzar un mensaje tranquilizador a los seguidores de este espacio matinal líder de audiencia.

"Agradecemos a la gente que se preocupa por Angie. Está bien de salud y se incorporará en breve de nuevo al programa", explica.

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