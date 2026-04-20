Su hermana le arruina el 'gender reveal': "A mí lo que me parece mal es que el padre no haga nada"

En este vídeo viral que recoge Aruser@s somos testigos del que debía ser uno de los momentos más especiales en la vida de esta futura madre... pero su hermana (y su pareja) se lo han arrebatado.

Con casi 13 millones de visualizaciones, este vídeo viral de @saori050720 se ha convertido en una sensación de internet, además de en un imprescindible de la sección de los 'vídeos vitales' de Aruser@s. La pareja que lo protagoniza está celebrando la fiesta 'gender reveal' en la que van a descubrir si su futuro hijo es niño o niña, pero la hermana de la embarazada, arruina el momento abrazando al futuro padre y acaparando todo el protagonismo. "A mí lo que me parece mal es que el padre no haga nada", dice Hans Arús en el plató del programa de laSexta. Y es que, mientras su mujer se va llorando, él sigue abrazado tan feliz a su cuñada.

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