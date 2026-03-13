Una suegra se intenta colar en el abrazo de una pareja por su 'gender reveal' y termina 'placada' por los invitados

Una pareja se abraza tras revelar el sexo del bebé que está esperando mientras sus invitados agarran a la suegra para que no les fastidie el vídeo. En este vídeo, la reacción enfadada de la mujer.

Hans Arús enseña el vídeo viral de una pareja que ha preparado un 'gender reveal, es decir, una fiesta para desvelar el sexo de su bebé. Eso sí, sin duda, la protagonista del vídeo no es la pareja, ni siquiera la revelación... sino la siegra.

Y es que, como se puede ver en las imágenes, la pareja se abraza celebrando la revelación del sexo de su bebé, cuando una mujer intenta ir hacia ellos, pero los invitados, más rápidos que ella, la paran y la retienen para que no interrumpa el momento a la pareja.

"Sí, señor", aplaude Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús destaca que "la suegra ya tendrá tiempo y ocasión de abrazar, pero ahí es el momento de que el abrazo de la pareja no lo interrumpa nadie". "No es la primera vez que vemos que la suegra entra en plano", afirma el presentador mientras que Alba Gutiérrez explica que "hay muchos ejemplos de suegras narcicistas qu quieren eclipsar el momento".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.