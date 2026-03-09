Alfonso Arús culpa a los padres de la niña de este vídeo viral de un 'gender reveal': "Mal por ellos, no han hecho su trabajo"

La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s espera con ilusión que cuando explote el globo que le dirá si va a tener un hermanito o una hermanita los petálos sean de color rosa. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere.

Vestida de princesita, con una coleta alta, lazo rosa, rebeca rosa y vestido blanco con tutú, la niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s espera que sus plegarias hayan sido escuchadas. La pequeña está a punto de convertirse en hermana mayor, aunque todavía no sabe si será de un hermanito o una hermanita.

Con ilusión, pincha el globo de este 'gender reveal' que va a desvelar este gran secreto escondido en su interior. Ella está convencida de que su mamá va a tener otra niña, pero las cosas no siempre salen como uno espera.

Los pétalos que caen son de color azul y la cara de desilusión de la niña es desgarradora. "¡Noooo!", grita desconsolada, mientras se aleja llorando.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no duda en señalar a sus padres como los grandes culpables del disgusto que se acaba de llevar. "Mal por ellos, no han hecho su trabajo", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.