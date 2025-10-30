Una joven explica por qué odia los regalos: "Me incomodan, siento la obligación de corresponder con algo"

En Aruser@s, Alfonso Arús se sorprende ante el testimonio viral de una joven que confiesa que recibir regalos le provoca rechazo, por una cita de adolescencia en la que un detalle inesperado la hizo sentirse tan incómoda que acabó huyendo.

"¿Hay personas a las que no les gustan los regalos?", pregunta sorprendido Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, antes de presentar el vídeo viral de Andrea, '@andradomin_', una joven que cuenta un momento anecdótico cuando era pequeña que le hizo aborrecer recibir regalos.

Según cuenta, "le incomoda mucho" tener regalos. "Cuando tenía 14 años tuve una cita con un chavalito, a destacar que venía de una familia rica, y de pronto me sacó una caja", relata la joven, desvelando que en el interior se encontró una sudadera de Tommy Hilfiger.

"Empecé a hiperventilar y a sentirme incómoda porque me sentí en la obligación de darle un beso", confiesa Andrea, quien asegura que se quedó con la prensa "por obligación". "Al despedirnos, él me vino para darme un beso y yo me fui corriendo porque estaba incómoda".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús matiza la reflexión de la joven: "Lo que no te gusta es que un chico con el que no vas a tener nada te haga un regalo". "Hay mucha gente, sobre todo en cumpleaños, y aunque sean familiares, no les gusta recibir regalos, se sienten felices solo con que venga la gente", comenta Hans Arús.

