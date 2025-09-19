Hans Arús, a los meteorólogos que pronostican el tiempo: "Si pones a un abuelo en cada punta de España lo tienes"

¿Meteorólogos o abuelos? Un creador de contenido bromea reflexionando sobre que los yayos pronostican mejor que muchos expertos el tiempo que tendremos durante la semana.

Hans Arús, el colaborador y presentador de Aruser@s Weekend, muestra en el plató el último viral de Natcher, el creador de contenido que esta vez ha querido reflexionar sobre los pronósticos de algunos meteorólogos, señalando que, muchas veces, no se cumplen.

Como si se tratara de un problema matemático, el tiktoker ironiza sobre todos los cálculos que ejecutan los expertos para determinar si "va a llover o no".

En la otra cara de la moneda nos presenta a los abuelos, que según les dices que "vas a salir a quedar con un amigo", rápidamente te dan el parte del tiempo. Una predicción que tiene su origen en cosas tan simples como: "Cógete un paraguas que me duelen los huesos".

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos están de acuerdo con el viral de Natcher. Hans Arus afirma que "si coges a un abuelo de cada punta de España", puedes sacar perfectamente el tiempo que va a haber durante la semana.