La educación ha cambiado mucho en los últimos años. "Ahora no se le puede decir que 'no' a un niño si está haciendo algo que no debe, hay que formularle una pregunta de tal modo que no se sienta atacado", expone Hans Arús. El creador de contenido @natcher ha decidido reproducirlo en un vídeo.

El tiktoker decide empezar con las madres de ahora. La 'mujer' mira a cámara mientras su hijo arrastra la silla molestamente y razona que es importante saber hablar con los hijos y que es importante evitar la palabra 'no' o 'para'. "¿Cariño quieres que juguemos a otra cosa?", le pregunta al niño ejemplificando lo que hay que hacer. El niño sigue moviendo la silla sin hacerle caso. En contraposición, muestra un vídeo con las madres de antes. La situación es la misma que la del vídeo que enseña la realidad actual, pero con un desenlace diferente. La señora le da un chancletazo para que el pequeño pare y surge efecto.

Alfonso Arús recuerda que hace unos años la chancla se utilizaba de forma indiscriminada. "Era la mejor manera para que un niño dejase de molestar", afirma Hans Arús. Patricia Benítez expone que ahora está de moda la corriente de educar en positivo. "No significa que haya que decir a todo que sí, es que tienes que decir que no y que tienes que poner límites", explica la tertuliana.