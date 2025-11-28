Eva Longoria celebra Acción de Gracias con una cena con personas con discapacidad

A través de su fundación, Eva Longoria ha organizado por Acción de Gracias una cena con personas con discapacidad, demostrando ser una de las famosas más solidarias, como se puede ver en el vídeo.

Eva Longoria ha organizado una cena de Acción de Gracias con su fundación con personas con discapacidad. "Me encanta porque esta señora es un 2.0", destaca Angie Cárdenas, que resalta que, en vez de hacer la comida con su familia la hace con todos ellos: "Me parece increíble porque tiene un cariño especial por todos ellos".

Y es que la actriz ha dejado de lado el glamour de Hollywood y ha demostrado que está "muy concienciada" con todo el mundo. Por su lado, Rocío Cano destaca "la visibilidad" que da este tipo de cena para estas personas.

Eva Longoria da una exclusiva cena en Madrid

El modelo Andrés Velencoso, el deportista Ilia Topuria, la modelo Mar Flores o la diseñadora Vicky Martín Berrocal han sido algunos de los famosos invitados a la cena de Eva Longoria en la inauguración de un restaurante, como puedes ver en este vídeo.

