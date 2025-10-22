Una espectadora invitada al plató de 'En Compañía' tras ganar el jamón: "Solo mi marido y yo, los amigos a la puñeta"

El jamón que reparten todas las tardes Ramón García y Gloria Santoro siempre dejan escenan tan surrealistas como la que Alfonso Arús ha mostrado en este vídeo de Aruser@s.

"Es una maravilla de programa, ¡os quiero mucho!", exclama María del Rosario, la espectadora que acaba de ganar el jamón que Ramón García y Gloria Santororeparten todas las tardes en su programa 'En Compañía'.

Una señora tan maja y dicharachera que los presentadores no dudan en invitarla al plató. "Te pedimos un autocar para ti", le comenta Ramontxu, a lo que ella añade: "Y para mi marido". Una invitación a la que el presentador vasco también decide invitar a los amigos.

Sin embargo, María del Rosario no lo tiene tan claro. "Los amigos que se vayan a la puñeta", dice entre risas la mujer.

Desde el plató de Aruser@s, a Arthur Arús le sorprende que "no le haya mandado a freír espárragos también al marido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.