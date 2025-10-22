Ahora
Una espectadora invitada al plató de 'En Compañía' tras ganar el jamón: "Solo mi marido y yo, los amigos que se vayan a la puñeta"

Zascas

Una espectadora invitada al plató de 'En Compañía' tras ganar el jamón: "Solo mi marido y yo, los amigos a la puñeta"

El jamón que reparten todas las tardes Ramón García y Gloria Santoro siempre dejan escenan tan surrealistas como la que Alfonso Arús ha mostrado en este vídeo de Aruser@s.

"Es una maravilla de programa, ¡os quiero mucho!", exclama María del Rosario, la espectadora que acaba de ganar el jamón que Ramón García y Gloria Santororeparten todas las tardes en su programa 'En Compañía'.

Una señora tan maja y dicharachera que los presentadores no dudan en invitarla al plató. "Te pedimos un autocar para ti", le comenta Ramontxu, a lo que ella añade: "Y para mi marido". Una invitación a la que el presentador vasco también decide invitar a los amigos.

Sin embargo, María del Rosario no lo tiene tan claro. "Los amigos que se vayan a la puñeta", dice entre risas la mujer.

Desde el plató de Aruser@s, a Arthur Arús le sorprende que "no le haya mandado a freír espárragos también al marido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sesión de control al Gobierno en el Congreso, en directo: Sánchez niega financiación ilegal del PSOE y ataca a Feijóo por el escándalo de los cribados
  2. El Servicio Andaluz de Salud da por solucionado el problema de acceso a los informes de los cribados después de que la Junta negara la "destrucción"
  3. Hallan un cadáver en Manises que podría ser uno de los desaparecidos en la DANA hace un año
  4. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  5. ¿Cuánta sangre donan? ¿Qué ayudas reciben?: PP y Vox crean las "listas del odio" en la Generalitat para diferenciar a los migrantes en las estadísticas
  6. La Fiscalía atribuye a Leire Díez un "plan delictivo" para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil