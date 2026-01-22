Ahora

Gimnasios rave: la nueva moda de entrenar con DJ en vivo y luces de fiesta que sorprende a Alfonso Arús

Alba Sánchez desvela la nueva tendencia en gimnasios: algunos centros incorporan sesiones de DJ en vivo, luces hipnóticas y música a todo volumen para motivar a sus usuarios mientras entrenan.

El vídeo compartido por Alba Sánchez muestra un gimnasio en Moscú donde las luces se han bajado y se crean efectos hipnóticos similares a los de un bar nocturno. "Dicen que quienes entrenan allí se sienten mucho más motivados al ver a tanta gente ejercitándose a la vez, con la música a tope", explica la tertuliana.

Óscar Broc califica la experiencia como "un infierno en la tierra", mientras que Tatiana Arús comenta que, en España, muchos locales de entrenamiento tienen una estrategia similar: "Muchos centros de spinning ya insonorizan la sala y la ambientación con luces LED es tal que, cuando abres la puerta, ¡la música te da una bofetada!".

"Si de verdad vais por placer, con la música de fondo no tiene por qué ser peor, ¡seguro que es un subidón!", comparte Alfonso Arús. Una combinación de entrenamiento y fiesta que parece ser la fórmula de algunos gimnasios del futuro.

