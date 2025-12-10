Ahora
El vídeo de Shakira cantando con Milan y Sasha sobre el escenario 'Acróstico' en Buenos Aires

Shakira se ha emocionando durante su concierto en Buenos Aires, donde, además, ha sorprendido a los presentes al subir a sus hijos al escenario para cantar juntos su canción 'Acróstico'.

Shakira no ha podido evitar emocionarse al escuchar cómo la gente corea su nombre durante su concierto en Buenos Aires, donde ha celebrado el segundo de sus tres conciertos en la ciudad argentina.

Además, la cantante colombiana ha sorprendido a todos los presentes al subir al escenario a los hijos que tiene con Gerard Piqué, Milan y Sasha, para cantar la canción que les dedicó, 'Acróstico'.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús abre debate en el plató de Aruser@s sobre la presencia pública de los pequeños: "Cantan bien, pero no deja de ser un sinsentido el discurso de Shakira en España diciendo que los niños no tenían que ser famosos y luego los sube al escenario".

"La diferencia es que aquí los presenta como artistas", explica, por su lado, Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús insiste: "A ver, o son famosos o no son famosos. El discurso está poco afinado".

