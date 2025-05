Viral

Los gritos en el plató de Aruser@s al ver a Ortega Cano cortar jamón: "Un poco más y le quita la barriga al pobre hombre"

Las colaboradoras de Aruser@s no dan crédito con la forma de Ortega Cano para cortar el jamón: "Igual con las gafas no ve, pero, por favor, que quite la mano para detrás, porque si no se la lleva".