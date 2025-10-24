Alfonso Arús analiza el look de la reina Camila y el rey Carlos para visitar al papa: "El papa Maspons y Camila la despeinada"

La reina Camila ha acaparado todas las miradas por su look en su encuentro junto al rey Carlos con el papa León XIV. Y es que las redes aseguran que su traje se parece más "a uno de Halloween".

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el encuentro entre el rey Carlos de Inglaterra y la reina Camila con el papa León XIV: "Hacía 500 años que un papa no se reunía y rezaba con un rey británico".

Además, la colaboradora destaca que "la reina Camila suele ser una persona bastante prudente en cuanto a sus estilismos, pero ahora se ha llevado todas las miradas". Incluso, el look de la reina Camila "ha sido comparado con un traje de Halloween" tras llevar un tocado con una mantilla.

Por su parte, Angie Cárdenas explica en el plató de Aruser@s que la reina Camila "tiene que ir de negro porque es anglicana y solo se permite ir de blanco a las reinas católicas". Sin embargo, no ha llamado la atención por el color, sino por el tocado elegido. "Se rige al protocolo el traje negro, pero la corona es demasiado para el encuentro", explica Tatiana Arús, que enseña cómo la propia Camila pasó un mal rato con el viento: "Es imposible no mirar a la pobre mujer, la corona de espinas se le aguanta pero el pelo se le mete dentro del ojo".7

"Ahí los tenéis, al papa Maspons y a Camila la despeinada", bromea el presentador de Aruser@s al recordar cómo se parece el nuevo papa al colaborador del programa, Sebas Maspons.