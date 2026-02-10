Entre 3.000 y 5.000 Golden Retriever se reúnen en Colorado para batir un nuevo récord mundial

Miles de familias se han dado cita en la ciudad de Golden (Colorado), para participar en el encuentro anual de Golden Retriever, un evento que podría haber hecho historia al reunir a entre 3.000 y 5.000 perros de esta popular raza.

Qué mejor lugar que la ciudad de Golden, en Colorado, para intentar batir el récord mundial de más Golden Retriever reunidos en un mismo espacio. Bajo un gran cartel de bienvenida con el mensaje 'Welcome to Golden', miles de familias acudieron al evento anual dedicado a esta emblemática raza canina.

Según las primeras estimaciones, entre 3.000 y 5.000 perros Golden Retriever participaron en la cita, una cifra que podría convertir el encuentro en un nuevo récord Guinness. El representante del Guinness World Records todavía se encuentra contabilizando los datos para confirmar si la marca ha sido oficialmente superada.

Este curioso reto comenzó en 2019, cuando un pequeño grupo de amantes de los Golden Retriever decidió reunirse con sus mascotas. Sin embargo, con el paso de los años, el evento ha ido creciendo de forma imparable hasta alcanzar dimensiones inesperadas.

