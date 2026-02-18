La entrañable reacción de una niña cuando ve un rayo de sol después de meses de lluvia: "Podría ser cualquier español hoy"

Los españoles tenemos mucho que ver con los escoceses, aunque a priori pensemos que somos muy diferentes. La alegría de esta niña cuando deja de llover y sale el sol es una buena muestra de ello.

Marc Redondo, el meteorólogo de Aruser@s, nos trae hoy una buena noticia: por fin ha salido el sol en buena parte de España y, al parecer, nos va a acompañar durante el fin de semana.

Y menos mal, porque lo echábamos de menos hasta puntos insospechados. Tanto, que más de uno ya se estaba poniendo melancólico y preguntándose si acaso vivíamos en Escocia.

Un pensamiento que tiene mucho más sentido de lo que a priori pudiera parecer, porque, ¿quién iba a decir que la reacción de una niña escocesa al ver el primer rayo de sol en meses pudiera representarnos tanto?

Ella es la protagonista de este vídeo viral y su impresión al ver la luz natural después de días y días de lluvia es la misma que la que todos los españoles hemos tenido al salir a la calle y ver que, por fin, parece que esta racha ha terminado. "Podría ser cualquiera de nosotros hoy", comenta Redondo.

"El otro día me contó una chica que su hijo le pidió que apagara la luz y le dijo 'no, hijo, es la luz del sol que está entrando por la ventana'", cuenta Tatiana Arús en el programa de laSexta.

