Gerard Piqué pasó por el canal de Twitch de Gerard Romero para hablar de muchos temas de actualidad, entre ellos, las canciones que Shakira le ha dedicado a él mismo y su actual pareja, Clara Chía. En concreto, hizo referencia al 'beef' que le tiró la cantante colombiana con Bizarrap en la 'BZRP Music Sessions #53' que tanta polémica ha generado en los últimos meses.

"Nos dedicamos a tirar 'beef', que luego, la otra ya... y no quiero entrar, porque es un tema ya personal. Pero el tema de tirar 'beef', está muy bien y es la moda y es el 'zasca', pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental para la gente a la que le tiras el 'beef'", reflexionó.

El exfutbolista aseguró que estaba "muy decepcionado con lo que es la sociedad". "Todos ahí diciendo 'oh, la puta ama', pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que luego digamos 'oh, nos hemos pasado'?", llegó a preguntarse.