"Cada uno tiene la responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos (...) Se trata de protegerles, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre", asegura Gerard Piqué en una entrevista que ha concedido a 'El País' en la que vuelve a destacar que intenta proteger a sus hijos, como ya comentó hace unos días en RAC 1.

El exfutbolista también habla acerca de su ruptura con Shakira. "Sigo haciendo lo que quiero (...) Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar la pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa", asegura.

"Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", asegura Gerard Piqué, que afronta una nueva etapa en su vida sentimental de la mano de su nueva pareja, Clara Chía.