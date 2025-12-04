Ahora
En Aruser@s analizan el sorprendente registro nacional dedicado a localizar infieles: "¿Y sales por buena conducta?"

Una creadora de contenido ecuatoriana asegura haber descubierto un extenso archivo con más de 50.000 personas clasificadas como "infieles": "En Quito hay 11.598, ¡qué bestia!".

Ecuadorse ha convertido en el centro de una insólita polémica después de que Lis, una tiktoker, afirme en su canal '@liscatro.98', haber encontrado un registro nacional dedicado a localizar infieles. Según detalla la joven, el archivo supera las 50.000 personas y recoge datos como nombre, apellido, trabajo, lugar de residencia y el motivo.

"Lo único que falta es la cédula, porque ahí matamos dos pájaros de un tiro: veían si tiene 'guagua' o pensión de alimentos", comenta Lis entre risas en el viral. La creadora también se muestra sorprendida por la cantidad de casos que aparecen en su ciudad: "¡En Quito hay 11.598 infieles, qué bestia!".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores analizan las consecuencias de aparecer en un registro así. "Quizás es como la cárcel, sales por buena conducta", ironiza Hans, mientras Rocío Cano se muestra más crítica: "Para estar en esa lista debería haber una prueba que lo condene para saber que es infiel, porque si no me parece injustificado".

