Alfonso Arús, al ver a Georgina Rodríguez tonificar los glúteos los miércoles: "Creo que la Preysler también"

Alfonso Arús descubre en el plató de Aruser@s que los miércoles es un buen día para ejercitar los glúteos gracias a este vídeo de Georgina Rodríguez en el gimnasio.

"Tenemos que hablar de Georgina Rodríguez", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña en el vídeo cómo la pareja de Cristiano Ronaldo tonifica sus glúteos en el gimnasio.

"Tomad nota, los miércoles son un buen día", explica la colaboradora, que detalla que la modelo hace 'lunge', unas especie de sentadillas, con una rueda con la que cuesta más hacer el ejercicio: "Complica bastante el asunto para regresas la pierna de nuevo".

"¿Y así se pone duro y fuerte el culete?", pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Hans Arús confiesa que él también hace ejercicios de pierna los miércoles. "Creo que Isabel Preysler también", destaca el presentador de Aruser@s, que recuerda que el entrenador de la Preysler dijo que hacía "tres días de 45 minutos".

