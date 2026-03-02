Irina Shayk, Gwyneth Paltrow, Demi Moore, Emma Stone... las mejor vestidas de los Actor Awards

Tatiana Arús enseña en este vídeo los mejores looks de la alfombra roja de los Actor Awards, la antesala de los Premios Oscar: "Para mí, uno de los diseños más elegantes de la noche fue el de Gwyneth Paltrow".

Las estrellas de Hollywood han llenado de glamour en la alfombra roja de los Actor Awards, la antesala de los premios Oscar. "Para mí, uno de los diseños más elegantes de la noche era el de Gwyneth Paltrow, que apostó por un diseño negro de Givenchy con transparencias y un escote de infarto", señala Tatiana Arús, que también destaca el look negro de Demi Moore.

"Demi Moore llevaba un vestido negros con plumas por detrás de Schiaparelli", explica la colaboradora de Aruser@s, que explica que Irina Shayk la sorprendió al "alejarse del estilo que nos tiene acostumbrados". Y es que la modelo llevó una estética al estilo Morticia Addams con "labios rojos marcados, pelo largo y planchado y un vestido negro con escote de infarto".

Por su parte, Emma Stone acudió con un sencillo vestido color rosa empolvado mientras que Teyana Taylor fue con su mejor estilista: su hija. "Fijaos en la soltura de la pequeña para posar", resalta Tatiana Arús, que enseña también la entrada de Harrison Ford con su mujer, Calista Flockhart. "Muy divertidos los dos, demostrando su buena complicidad", afirma la colaboradora.

Por último, Kevin O'Leary, conocido por sus inversiones y apariciones en televisión, sorprendió a todos luciendo un colgante en el que llevaba muy orgulloso un cromo de Michael Jordan y Kobe Bryant que cuesta 12 millones de dólares. "Vemos que también luce dos relojes", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús no da crédito: "Pero, ¿lleva 12 millones colgados del cuello?, es una responsabilidad, un tironcito y...".

