Aitana, Chiara Ferragni, David Beckham... los famosos deslumbran en la Semana de la Moda de Milán

Mientras Aitana y Chiara Ferragni han ido al desfile de Roberto Cavalli, David Beckham ha acudido al de Boss y Mark Zuckerberg al de Prada: así está siendo la Semana de la Moda de Milán

Muchos rostros conocidos han ocupado las primeras filas del desfile de Roberto Cavalli en la Semana de la Moda de Milán como Aitana, Chiara Ferragni o Emilia Mendes. Según explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, "Cavalli se aleja un poco de los estampados típicos de animal print y brillo de la firma y apuesta más por algo más sofisticado y elegante en negro".

Por su parte, David Beckham ha acudido al desfile de Boss como embajador de la firma. "Lucía muy elegante con ese traje, pero, para mi gusto, algo tradicional", explica Tatiana Arús, que también enseña las imágenes de Mark Zuckerberg con su mujer en el desfile de Prada.

"Están creciendo los rumores de una posible colaboración de Mark Zuckerberg con el director creativo de Prada", afirma la colaboradora, que explica que, por lo visto, "quieren lanzar unas gafas con inteligecia artificial". "Veremos si, finalmente, se lleva a cabo, pero estaba muy bien rodeado de peces gordos", señala Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.