Gema López tiene un cruce de palabras con Mariló Montero en 'Espejo público' a raíz de la forma en la que se están tratando a los audios del rey Juan Carlos con Bárbara Rey. "Es muy simplista querer circunscribir esto al mundo del corazón, que es lo que se pretende", afirma la periodista, que opina que se debería indagar mucho más en el tema y desclasificar papeles.

"Lo que pasa es que mientras que hablemos de una amante que ha querido aprovecharse, no profundizamos y nos quedamos donde estábamos hace 20 años", reflexiona Gema López, que asegura refiriéndose a Mariló Montero: "España ya no es tonta, España necesita contestación y con gente como tú no se puede profundizar".

"Ataque directo a Mariló", comento sorprendido Òscar Broc tras escuchar las palabras de la periodista. Por otro lado, entrando en lo que dice Gema López, Alfonso Arús opina que si se desclasifican esos papeles se debería desclasificar todo.