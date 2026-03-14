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Gasolina a 1 céntimo/litro: el tremendo 'gambazo' de una gasolinera en Francia por un error humano

Durante unas horas, esta gasolinera de Francia vendió a sus clientes gasolina a un céntimo/litro, lo que hizo que algunos rellenaran garrafas y garrafas para guardarlas en el maletero, como vemos en este vídeo que recoge Aruser@s.

Gasolina a 1 céntimo el litro: el tremendo 'gambazo' de una gasolinera en Francia

Un trabajador de una gasolinera en Francia introdujo mal el precio por litro al que debía de venderse la gasolina en este surtidor automático... y el incidente no tardó en hacerse viral, como vemos en este vídeo que recoge Aruser@s.

"Los precios de los combustibles se introducen manualmente cada día y un simple tecleo hace que puedas equivocarte y alguien le ha dado al 0,01", explica Alfonso Arús.

Durante horas, todos los clientes que hasta allí acudieran pudieron echar gasolina a un céntimo por litro. Y es que el efecto llamada tras la publicación del vídeo en las redes sociales no se hizo esperar.

"A este señor le ha tocado la lotería", comenta Òscar Broc en el plató del programa de laSexta. "Si esto pasa en España, te hacen devolver la gasolina", añade Hans Arús.

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