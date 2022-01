Tras la polémica con el caso Djokovic, a quien el Gobierno australiano detuvo el jueves pasado en un hotel de Melbourne por intentar ganar su décimo título en el Abierto de Australia sin estar vacunado contra la COVID, Frank Cuesta ha decidido reaccionar en este polémico vídeo.

"Yo me pregunto: ¿Qué hace? Le pega pelotazos a una pelota en una pista de tenis. Es un tenista. Y aparte de eso, ¿qué hace? Pues ya está. ¿Por qué es diferente que el resto? ¿Por qué va a tener excepciones?". Frank Cuesta habla sin pelos en la lengua en este vídeo, donde se dirige a Djokovic como "este gilipollas".

"Caga, duerme, mea y llora igual que tú y que yo. Entonces, no puede haber excepción", asegura Frank al no entender por qué él no podría viajar a Australia sin su pasaporte COVID y Djokovic sí: "¿Por qué yo no puedo ir a Australia si no paso por 15 días de cuarentena y él sí?". "Ninguno de los que estáis viendo este vídeo es inferior a Djokovic", sentencia en el vídeo.