La fotografía de Cayetano Rivera y Tamara Gorro en un restaurante que ha desaparecido de redes

Cayetano Rivera y Tamara Gorro se han hecho esta fotografía en un restaurante. "La foto la ha compartido el local, pero ahora ha desaparecido, imaginamos que por petición de la pareja", explica Tatiana Arús.

Después de que Cayetano Rivera y Tamara Gorro hayan sido captados en el aeropuerto tras meses de rumores sobre una posible relación, el matador de toros ha compartido un vídeo en sus redes sociales de su viaje a Dubái. En el vídeo, Cayetano Rivera aparece entrenando en el gimnasio. Eso sí, sin rastro de la influencer.

Sin embargo, sí se les ha podido ver juntos en una imagen que ha compartido un restaurante de Sevilla, donde, al parecer, la pareja habría ido a comer. "La foto la ha compartido el restaurante, pero ahora ha desaparecido, imaginamos que por petición de la pareja", explica Tatiana Arús, que destaca que a este local "van muchos famosos, como Joaquín".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús alucina al ver cómo Cayetano se puso a entrenar en Dubái y Las Maldivas: "Espero que hayan disfrutado de otras cosas en Las Maldivas porque los famosos lo primero que hacen es preguntar por el gimnasio y están todo el día ahí". "Hay mucha gente que escoge el hotel en función de si tiene o no gimnasio", explica Angie Cárdenas, que destaca que "en Las Maldivas no hay mucho que hacer".

