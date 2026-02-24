Ahora

En Sevilla

La fotografía de Cayetano Rivera y Tamara Gorro en un restaurante que ha desaparecido de redes

Cayetano Rivera y Tamara Gorro se han hecho esta fotografía en un restaurante. "La foto la ha compartido el local, pero ahora ha desaparecido, imaginamos que por petición de la pareja", explica Tatiana Arús.

La fotografía de Cayetano Rivera y Tamara Gorro en un restaurante que ha desaparecido de redes

Después de que Cayetano Rivera y Tamara Gorro hayan sido captados en el aeropuerto tras meses de rumores sobre una posible relación, el matador de toros ha compartido un vídeo en sus redes sociales de su viaje a Dubái. En el vídeo, Cayetano Rivera aparece entrenando en el gimnasio. Eso sí, sin rastro de la influencer.

Sin embargo, sí se les ha podido ver juntos en una imagen que ha compartido un restaurante de Sevilla, donde, al parecer, la pareja habría ido a comer. "La foto la ha compartido el restaurante, pero ahora ha desaparecido, imaginamos que por petición de la pareja", explica Tatiana Arús, que destaca que a este local "van muchos famosos, como Joaquín".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús alucina al ver cómo Cayetano se puso a entrenar en Dubái y Las Maldivas: "Espero que hayan disfrutado de otras cosas en Las Maldivas porque los famosos lo primero que hacen es preguntar por el gimnasio y están todo el día ahí". "Hay mucha gente que escoge el hotel en función de si tiene o no gimnasio", explica Angie Cárdenas, que destaca que "en Las Maldivas no hay mucho que hacer".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo intenta salvar los muebles en Extremadura y Aragón: llamada a Abascal y 'manual de instrucciones' para Guardiola y Azcón
  2. Casi 200 documentos con telegramas con origen en Zarzuela e informes del CESID: lo que se sabe de la desclasificación de los archivos del 23F
  3. Cuatro años de guerra en Ucrania: el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial sin visos de resolverse
  4. La Guardia Civil traslada a la jueza que investiga el accidente de Adamuz que Adif se llevó material de la zona para hacer pruebas "sin advertirlo ni solicitarlo"
  5. La clave en la caída de 'El Mencho': la identificación de una de sus parejas sentimentales precipitó la operación
  6. Una discusión vecinal por el ruido, el origen de la pelea que acabó con un hombre apuñalado en Benimámet: "¿Pero qué me estás, chuleando?"