Alfonso Arús, sobre los arriesgados vestidos de los Lacma 2026: "¿Por qué no vamos ya directamente todos en pelotas?"

Los Ángeles se ha vestido de gala para celebrar una de las galas benéficas más esperadas. Se trata de la gala Lacma Art+Film, que este 2026 ha celebrado su 15 edición en un evento lleno de rostros conocidos tanto de la moda como del mundo del cine.

Por ejemplo, Nicole Kidman, que ha apostado por un diseño de la colección primavera-verano de Chanel. Por su parte, Salma Hayek ha lucido un vestido rojo de brillo de Gucci mientras que Kim Kardashian también ha apostado por las lentejuelas, pero, en su caso, de color borgoña con partes al descubierto.

Su hermana Kylie Jenner, en cambio, ha lucido un estampado de ciervo con la espalda al aire. "Se ve que este estampado se va a llevar mucho", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, que ha destacado que, para ella, los más arriesgados han sido los looks de Rosie Huntington-Whiteley: "Creo que dejaba poco a la imaginación porque por la parte trasera era bastante complicado que no se le viera más de la cuenta".

Tras ver los looks, Alfonso Arús reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Mi pregunta es, '¿por qué no vamos ya directamente todos en pelotas y acabamos antes?', porque cada vez hay menos tela y ropa y más carne". "Puede hasta quedársele un poco de papel higiénico colgado por detrás", afirma el presentador.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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