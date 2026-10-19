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Academy Museum Gala

Los Javis lo dan todo en la Academy Museum Gala con fotos con Taylor Swift y Kim Kardashian

Javier Calvo y Javier Ambrossi lo han dado todo en este vídeo bailando al ritmo de Taylor Swift en la Academy Museum Gala junto a parte del elenco de 'La bola negra', como Miguel Bernardeau, Carlos Gutiérrez o Guitarricadelafuente.

Los Javis lo dan todo en la Academy Museum Gala con fotos con Taylor Swift o Kim Kardashian

Javier Calvo y Javier Ambrossi han acudido a la Academy Museum Gala junto a parte del elenco de 'La bola negra', como Miguel Bernardeau, Carlos Gutiérrez o Guitarricadelafuente. Además, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral protagonizado por Los Javis y el resto de actores españoles dándole todo al ritmo de 'Love Story' mientras Taylor Swift actuaba en la gala.

"Eso les acerca un poco más en su carrera hacia los Premios Oscar", destaca Tatiana Arús, que enseña también las fotografías de los españoles junto a Kim Kardashian o Taylor Swift.

"Nosotros tenemos muy interiorizado el fenómeno Javis, pero para los estadounidenses que no saben ni ubicar a España en el mapa, que piensan que está en México, que Kim o Taylor conozcan a Los Javis es un milagro".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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