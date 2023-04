Alfonso Arús analiza en el plató de Aruser@s nuevos detalles de la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Por ejemplo, el presentador alucina al escuchar al periodista Pérez Jimeno afirmar que Íñigo Onieva habría viajado en turista desde Bali mientras su prometida habría regresado en business. "Discriminar entre la pareja es un desastre", afirma el presentador, que tiene una opinión clara: "Si eso es así, invalida cualquier posibilidad de boda".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el plató "la gran fotografía" que junta a dos exparejas de Tamara Falcó: Enrique Solís y Hugo Arévalo, al que Onieva llamó "sucia rata" cuando se enteró de que se había besado con Falcó tras su ruptura.

Y es que mientras Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebraban su cena de pedida, los ex han dado pistoletazo de salida a la Feria de Abril como demuestra esta fotografía que no habría sentado bien a Onieva. "Dicen que le habría sentado mal porque desconocía la relación tan buena que guardaban los ex de la marquesa de Griñón".