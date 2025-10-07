Ahora
Se fía de su hijo para que le indique cómo aparcar el coche y acaba con empotrado en la pared: "¡El niño gorrilla lleva gorrilla!"

Vídeo viral

Se fía de su hijo para que le indique cómo aparcar el coche y acaba empotrado en la pared: "¡El niño gorrilla lleva gorrilla!"

Este divertido vídeo viral llega a Aruser@s para hacernos reír como solo saben hacerlo los más pequeños. El niño que lo protagoniza quiere ser aparcacoches... pero su primer conctacto con la profesión no le está yendo nada bien.

Con un gesto de su mano y una clara indicación -que debe ser algo así como los clásicos 'dale' o 'tira' que usamos en España- el niño que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s le indica a su padre cómo aparcar el coche.

En el plató del programa de laSexta, expertos como son en este tipo de virales, ya se ven venir lo que va a ocurrir. Y, efectivamente, el vehículo acaba estampado contra la pared para sorpresa de nadie y risa de todos, al menos, todos los que no somos su conductor.

"That's great! (¡Perfecto!)", dice el pequeño al final, levantando su dedo pulgar. "Me gusta mucho además porque el niño gorrillalleva gorrilla", comenta con entusiasmo Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Los 27 activistas detenidos por Israel llegan a España: "Estamos muy preocupados por nuestra compañera que sigue detenida"
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen
  5. Milei, un presidente en horas bajas convertido a cantante de karaoke, reúne a sus fieles para salvar su campaña
  6. El pulso del PP a la sanidad pública: entre hospitales privatizados, recortes y la respuesta de millones de ciudadanos