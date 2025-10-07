Se fía de su hijo para que le indique cómo aparcar el coche y acaba empotrado en la pared: "¡El niño gorrilla lleva gorrilla!"

Este divertido vídeo viral llega a Aruser@s para hacernos reír como solo saben hacerlo los más pequeños. El niño que lo protagoniza quiere ser aparcacoches... pero su primer conctacto con la profesión no le está yendo nada bien.

Con un gesto de su mano y una clara indicación -que debe ser algo así como los clásicos 'dale' o 'tira' que usamos en España- el niño que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s le indica a su padre cómo aparcar el coche.

En el plató del programa de laSexta, expertos como son en este tipo de virales, ya se ven venir lo que va a ocurrir. Y, efectivamente, el vehículo acaba estampado contra la pared para sorpresa de nadie y risa de todos, al menos, todos los que no somos su conductor.

"That's great! (¡Perfecto!)", dice el pequeño al final, levantando su dedo pulgar. "Me gusta mucho además porque el niño gorrillalleva gorrilla", comenta con entusiasmo Alfonso Arús.

