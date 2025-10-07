Iñaki Urrutia, a los hombres que se operan para ponerse "cara de ciervo": "Jorge Javier parece el malo de una película japonesa"

El cómico Iñaki Urrutia debate sobre las operaciones estéticas masculinas con su habitual tono irónico. Mientras defiende el retocarse, aprovecha para lanzar un zasca para quienes se pasan de rosca.

El cómico Iñaki Urrutia debate sobre las operaciones estéticas masculinas con su habitual tono irónico. Mientras defiende el retocarse, aprovecha para lanzar un zasca para quienes se pasan de rosca.

"Desde esta cuenta estamos muy a favor de las operaciones estéticas y de que os hagáis cosas divertidas en la cara", comienza diciendo el humorista Iñaki Urrutia a sus seguidores desde uno de sus vídeos de instagram (@iñakiurrutia), donde aprovecha para comentar algunas modas estéticas entre los hombres.

"Como Jorge Javier, que parece el malo de una película japonesa de acción, en plan 'Bioman'", asegura entre risas. Sin embargo, el verdadero 'zasca' llega después. Y es que al cómico le cuesta entender "el exceso estético": ¿Por qué hay hombres que se quieren poner la cara de un ciervo? ¿Por qué se pinchan en el entrecejo que se pone de la anchura de tres dedos y parecen todos un ciervo?", señala.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos comentan las transformaciones más recientes vistas en televisión. "Está muy de moda tocarse las mandíbulas entre los hombres", apunta la periodista María Moya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.