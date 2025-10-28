Un fan de Lady Gaga desvela cómo es la cola para su primer concierto en Barcelona: "Nos turnamos para ducharnos o comer"

Este fan de Lady Gaga que ha comprado una de las entradas de su primer concierto en Barcelona por 500 euros explica cómo está siendo la cola para coger sitio: "Se hacen turnos para poder hacer un poco de vida".

La noche de este martes se va a celebrar el primero de los tres conciertos que Lady Gaga hará en España. "Hace siete años que no visita nuestro país y su única parada es Barcelona", explica Tatiana Arús, que muestra en este vídeo las declaraciones de uno de los fans que se encuentra en la cola del evento.

"Siempre hay gente que se organiza para venir los primeros, que es la gente que suele acampar", explica el fan, que confiesa que "la gente va pasando y se van haciendo turnos para poder hacer un poco de vida". Por ejemplo, "ducharse, trabajar o comer". Es decir, "vivir un poco más allá de la cola".

"Nos alternamos y nos cuidamos entre todos nosotros", explica el chico, que confiesa que él tiene la entrada de 500 euros en la zona de delante del escenario. Por otro lado, Alfonso Arús pregunta por Miquel, un trabajador del programa que también está haciendo la cola: "¿Cómo lo hace?, si le he visto hace una hora aquí".

"Se turna con su madre y su tía", explica Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que le encanta "la complicidad con su familia".

