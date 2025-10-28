El Sevilla reflexiona sobre las llamadas telefónicas comerciales en este vídeo: "Robinson se ha jubilado"

El Sevilla desvela en Aruser@s el truco de la Policía para que los usuarios dejemos de recibir llamadas comerciales y aprovecha para hablar de su síndrome de Estocolmo con este tipo de interrupciones a la hora de la siesta.

Hay que preguntar el motivo de la llamada. En eso se resume el truco de la Policía Nacional para acabar con el spam telefónico y que recomienda a los usuarios que no dejan de ser interrumpidos a horas intempestivas por estos inoportunos telefonazos. Así lo desvela El Sevilla en Aruser@s y aprovecha la ocasión para reflexionar acerca de ellas.

"Sí que es verdad que cada vez nos llaman menos, pero nos siguen llamando. Eso de la lista Robinson, que tú te apuntas y no te llaman... Robinson se ha jubilado, don Alfonso", le dice a Alfonso Arús. Sin embargo, cree que el día de mañana, cuando ya no nos llamen "lo echaremos de menos".

Ya no nos venderán criptomonedas ni paneles solares. Tampoco nos llamarán para que nos cambiemos de compañía de teléfono, de la luz, del agua... o de lo que sea. Y nos alegraremos, sí, pero lo echaremos de menos, insiste el cantante de Los Mojinos Escozíos.

Sin embargo, él cree que el día de mañana tendremos síndrome de Estocolmo, como "ese secuestrado que se enamora de su secuestrador".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.