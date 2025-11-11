El experimento viral de un youtuber al comer la misma sopa durante 200 días: "Cocina para vagos"

El creador de contenido '@zaq.projects' retransmite en Instagram cómo ha mantenido una "sopa perpetua" durante más de seis meses, cocinando un caldo que nunca se enfría y que va mutando con cada ingrediente añadido.

"En este reality solo hay una protagonista y es la sopa", avanza Alfonso Arús, antes de presentar el surrealista viral que acompaña esta noticia. La historia comienza con un sencillo caldo de zanahorias, cebolla, apio, ajo, guisantes y sal, pero se ha convertido en un experimento viral que ya cumple 200 días.

El youtuber '@zaq.projects' ha retransmitido su experiencia en Tiktok, mostrando cómo mantiene la "sopa perpetua" hirviendo de forma ininterrumpida. La técnica consiste en añadir constantemente nuevos ingredientes y reponer el caldo para evitar que se evapore, "manteniéndolo a más de 60 grados para que se conserve de manera segura", señala Hans Arús.

Desde las redes, los seguidores participan activamente sugiriendo ingredientes y comentando la evolución del caldo. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús comenta que, con el tiempo, la sopa "ha ganado sustancia" pero se ha vuelto "más inconexa".

