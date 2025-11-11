Ahora
El experimento viral de un youtuber al comer la misma sopa durante 200 días: "Cocina para vagos"

Virales de Aruser@s

El experimento viral de un youtuber al comer la misma sopa durante 200 días: "Cocina para vagos"

El creador de contenido '@zaq.projects' retransmite en Instagram cómo ha mantenido una "sopa perpetua" durante más de seis meses, cocinando un caldo que nunca se enfría y que va mutando con cada ingrediente añadido.

"En este reality solo hay una protagonista y es la sopa", avanza Alfonso Arús, antes de presentar el surrealista viral que acompaña esta noticia. La historia comienza con un sencillo caldo de zanahorias, cebolla, apio, ajo, guisantes y sal, pero se ha convertido en un experimento viral que ya cumple 200 días.

El youtuber '@zaq.projects' ha retransmitido su experiencia en Tiktok, mostrando cómo mantiene la "sopa perpetua" hirviendo de forma ininterrumpida. La técnica consiste en añadir constantemente nuevos ingredientes y reponer el caldo para evitar que se evapore, "manteniéndolo a más de 60 grados para que se conserve de manera segura", señala Hans Arús.

Desde las redes, los seguidores participan activamente sugiriendo ingredientes y comentando la evolución del caldo. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús comenta que, con el tiempo, la sopa "ha ganado sustancia" pero se ha vuelto "más inconexa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón comparece en Les Corts, en directo | Carlos Mazón declara en la comisión tras desvelarse sus llamadas con Pradas
  2. Juicio al fiscal general, en directo | Hablan más periodistas que informaron sobre el correo filtrado del novio de Ayuso
  3. El PP vota contra el objetivo de reducción de emisiones en Europa mientras negocia con Vox en España
  4. La Conferencia Episcopal muestra su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz y da "verosimilitud" a la denuncia
  5. Alcaldes contra presidentes: la historia de los líderes locales que se atrevieron a desafiar al poder
  6. La Fiscalía de Perú investiga a Andrés Iniesta por presunta estafa de 600.000 dólares a empresarios en varios eventos