Un guía turístico japonés desvela por qué algunos restaurantes no admiten la entrada a extranjeros

"No apto para extranjeros", es el cartel con el que nos podemos encontrar en algunos restaurantes en Japón, una medida que ha generado debate en redes sociales y entre los turistas. El creador de contenido japonés '@shusheiogawa670', también guía turístico, ha explicado el motivo detrás de estos letreros.

"Muchos clientes me dicen que esto es racismo", comenta en un vídeo compartido con sus seguidores. Sin embargo, el guía sostiene que se trata de una cuestión cultural. "Por ejemplo, cuando comemos en el restaurante con palillos, frecuentemente los turistas los tocan o juegan con ellos, y eso está muy mal visto. De hecho, está prohibido y algunas personas se enojan con eso", explica.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores reflexionaron sobre el comportamiento de algunos turistas y el choque cultural que puede surgir en Japón. "Qué agresivos se ponen los japoneses", bromea Alfonso Arús, que remata con humor: "En nuestros restaurantes de cuchara tampoco dejaremos entrar a un japonés con un palillo".

