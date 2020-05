¿Cuánto tiempo me durará este alimento dentro del frigorífico?, es la pregunta que la mayoría de gente se cuestiona después de hacer la compra.

Ever Cubilla da una lista definitiva de los tipos de alimentos que no deberían de estar más de uno o dos días en el frigorífico "por la manipulación que han tenido". Estos son el pescado, la carne picada, el pollo y el pavo. Unos productos en los que hay que extremar la precaución si son fileteados ya que el problema "no son las piezas enteras".

Entre tres y cuatro días, podríamos tener en la nevera alimentos como ternera, cerdo, verduras y hortalizas.

Y si hablamos de leche o zumos a abiertos se pueden conservar hasta cinco días.

