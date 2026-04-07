El vídeo de Ester Expósito y Kylian Mbappé que "compite con el de Kim Kardashian y Lewis Hamilton": "Han puesto el acelerador"

"Veo competición entre quién va dando más pistas de relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton y Ester Expósito y Kylian Mbappé", destaca Tatiana Arús en este vídeo.

Alfonso Arús destaca que la relación estrella de la temporada es la de Ester Expósito y Kylian Mbappé. Además, el presentador de Aruser@s afirma que, incluso, "hay imágenes que demuestran que el futbolista es muy educado porque va a buscar a la actriz a su casa como se hacía antes".

Tatiana Arús enseña "las imágenes que lo confirman": "La fue a buscar a las puertas de su casa y luego hicieron una segunda parada en la que ella fue a comprar cafés mientras el futbolista esperaba pacientemente en el vehículo".

"Veo competición entre quién va dando más pistas de relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton y Ester Expósito y Kylian Mbappé", destaca la colaboradora de Aruser@s, que resalta que ve que ambas parejas "han puesto el acelerador".

Primeras palabras de Ester Expósito

Ester Expósito habla por primera vez tras los rumores de relación con Kylian Mbappé. La actriz confiesa que no le gusta mucho el fútbol y reacciona así en este vídeo cuando le preguntan por el futbolista.

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