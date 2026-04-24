El viral de una experta en relaciones sobre el deseo desata debate en Aruser@s: ¿por qué duran menos las parejas hoy?

En Aruser@s, Alfonso Arús introduce el viral de Nuria Jorba, experta en relaciones, que reflexiona sobre por qué las parejas duran cada vez menos: "Antes había otros factores que sostenían el vínculo".

En 'Top Expertos', Aruser@s pone sobre la mesa una cuestión cada vez más recurrente: ¿por qué duran tan poco las relaciones hoy en día? Para ello, Alfonso Arús presenta el viral de Nuria Jorba, experta en relaciones.

"La pareja hoy está asociada al deseo", explica Jorba. "Antes había otros factores que sostenían la relación, como la economía o la familia. Ahora no: cuando el deseo desaparece o fluctúa, la pareja se resiente". La experta insiste en que ese deseo es, por naturaleza, cambiante: "Es imposible mantenerlo intacto toda la vida. En cuanto se normaliza la relación o hay desconexión emocional, muchas parejas sienten que ya no es lo mismo".

Desde el plató, Alba Gutiérrez sostiene que "está claro que el deseo no es el mismo al principio que cuando llevas años con una persona". "Todo evoluciona, cambia, y puede haber picos", asegura. Por otro lado, Alba Sánchez analiza el comportamiento de algunas personas: "Hay gente adicta a la fase inicial, a desear algo y empezar a conseguirlo. Cuando lo tienen, desaparece completamente y no pasan a la siguiente fase".

Puedes ver el debate al completo en el video sobre estas líneas.

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