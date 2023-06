Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que "los expertos han determinado que el momento ideal para tomar el café sería entre las 9:30 y las 11:30 horas". Es decir, "cuando vosotras lleváis 4 ó 5 cafés", bromea el presentador con las colaboradoras del programa. Además, destaca que "lo ideal sería tomar un par de cafés" no tantos.

Por su parte, Marc Redondo afirma que "el último es el que ya no te deja dormir por la noche" y defiende tomar el café pronto porque se necesita "el chute inicial" cuando nos levantamos. Por su parte, Rocía Cano no está de acuerdo porque explica que a ella un café por la noche no le afecta sino que "como está caliente" le da sueño.

Por otro lado, Alfonso Arús da más detalles del estudio: el 87% de la población española toma café, un 70% lo toma todos los días y normalmente se toma el primer café a primera hora.