El rebote de una espectadora con Gloria Santoro en pleno directo: "¡No pongas esa cara de asco!"

En el programa 'En compañía' de Ramón García y Gloria Santoro, se ha vivido un inesperado cruce de 'zascas' entre la presentadora y un espectadora. Así han reaccionado en pleno directo.

"¿Está usted viendo la televisión?", le pregunta Gloria Santoro a una espectadora que llama al programa de 'En Compañía', a lo que ella contesta: "Sí que estoy viendo la televisión, ¡no me pongas esa cara de asco!".

Una inesperada respuesta que Gloria Santoro responde visiblemente molesta mientras Ramón García observa desde el fondo del plató la situación: "Mira lo que te digo, amiga, ¡no te pienso regalar ni aunque vengas suplicando, adiós, maja!".

"No pasa nada, lo llevo con mucha dignidad porque cuando te encuentras con gente así en un supermercado o en una línea telefónica por la televisión, ¿sabes qué es lo que más les duele?", lanza Gloria a los espectadores. "¡Dientes, dientes!", zanja la presentadora entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, Tatiana Arús asegura que "los tiene cuadrados". "Eso sí, la señora ha perdido el jamón", bromea Alfonso Arús.