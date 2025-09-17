Ahora
El rebote de una espectadora con Gloria Santoro en pleno directo: "¡No me pongas esa cara de asco!"

Zasca

El rebote de una espectadora con Gloria Santoro en pleno directo: "¡No pongas esa cara de asco!"

En el programa 'En compañía' de Ramón García y Gloria Santoro, se ha vivido un inesperado cruce de 'zascas' entre la presentadora y un espectadora. Así han reaccionado en pleno directo.

"¿Está usted viendo la televisión?", le pregunta Gloria Santoro a una espectadora que llama al programa de 'En Compañía', a lo que ella contesta: "Sí que estoy viendo la televisión, ¡no me pongas esa cara de asco!".

Una inesperada respuesta que Gloria Santoro responde visiblemente molesta mientras Ramón García observa desde el fondo del plató la situación: "Mira lo que te digo, amiga, ¡no te pienso regalar ni aunque vengas suplicando, adiós, maja!".

"No pasa nada, lo llevo con mucha dignidad porque cuando te encuentras con gente así en un supermercado o en una línea telefónica por la televisión, ¿sabes qué es lo que más les duele?", lanza Gloria a los espectadores. "¡Dientes, dientes!", zanja la presentadora entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, Tatiana Arús asegura que "los tiene cuadrados". "Eso sí, la señora ha perdido el jamón", bromea Alfonso Arús.

Las 6 de laSexta

  1. Día 2 de la operación 'carros de Gedeón': Israel bombardea el único hospital pediátrico de Ciudad de Gaza mientras fuerza la huida de miles de personas
  2. Profesores de Madrid denuncian haber recibido órdenes del Gobierno de Ayuso para retirar cualquier apoyo a Palestina de los colegios
  3. El Trump autoritarista, más desencadenado que nunca en su persecución a los periodistas: "¡Cállate! Estás perjudicando a tu país"
  4. Sirat, la película que representará a España en los Oscar 2026
  5. Un fondo buitre reclama al Ayuntamiento de Burguillos que los concejales paguen una deuda de 27 millones de su propio bolsillo
  6. El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann sale de prisión tras negarse a ser interrogado por la policía de Londres