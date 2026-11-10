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Navidad

Miles de fans de Harry Potter baten un récord Guinness durante el alumbrado navideño

Los fans de Harry Potter han logrado reunir a la mayor cantidad de gente lanchando un hechizo, batiendo un récord Guinness durante el alumbrado navideño.

Miles de fans de Harry Potter baten un récord Guinness durante el alumbrado navideño

Los fans de Harry Potter han logrado batir el récord Guinness durante el encendido de alumbrado navideño. "El récord consistía en la cantidad de personas lanchando un hechizo a la vez", explica Tatiana Arús, que destaca que "ya se ha inaugurado la decoración navideña en Oxford Street", donde está todo inspirado en Harry Potter,

"Estáis todos de enhorabuena si sois fans de Harry Potter", señala la colaboradora, que explica que es "un buen momento" para visitar Oxford porque hasta han puesto el sombrero seleccionador en la copa de un árbol.

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