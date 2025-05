Unos españoles pagan 1.200 euros por cenar en el restaurante de un televisivo chef: "Me parece ofensivo"

El youtuber español Peldanyos ha viajado hasta Reino Unido para cenar en el restaurante del chef más famoso del mundo, Gordon Ramsay, como vemos en este vídeo del que se hace eco Aruser@s. El establecimiento puede presumir de tener tres estrellas Michelin, sin embargo, el salón no es para nada del gusto del creador de contenidos. "Es anticlímax, no es acogedor, hay mucho ruido y no hay espacio entre mesas", sentencia de primeras.

Otra de las cosas que no soporta es que le hagan esperar tanto entre plato y plato. "Es un servicio forzado para que digas 'entré a las 21h y estuve cenando hasta la 1h'. Sí, pero porque tardaron 20 minutos entre cada plato", comenta.

"Es muy caro. No tiene ni sentido de lo caro que es para lo que ofrecen. El ambiente es terrorífico, de los sitios en los que más a disgusto he estado sentado en una mesa, y hablo en general, no solo de estrellas Michelin", concluye.

Su acompañante no se queda atrás: "Acabo de pagar 1.200 euros. Me parece ofensivo". En el plató del programa de laSexta, comienza un encendido debate sobre los menús degustación.