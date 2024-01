"Supongo que la persona que escribió el comentario no era española, con lo cual no sabe lo que es vivir sin tus productos en otro país". Es la única explicación que @awaywtihbea encuentra a las palabras de este usuario de X, antes Twitter, cuando ella comentó que se había llevado a Reino Unido, el país donde reside, comida de España en una maleta, tal y como podemos saber en su vídeo, emitido también en Aruser@s.

Aunque algunos productos se pueden encontrar allí, es a otro precio completamente diferente. "Si el jamón ibérico ya te cuesta caro en España, no te puedes hacer una idea de lo que cuesta fuera de España". La joven se pregunta cuántos españoles habrá que hagan lo mismo que ella. "Me gustaría saber cuántos cutres somos en este 'team'".

En plató, los colaboradores estallan contra quienes han osado llamarla cutre, sobre todo Alfonso Arús. "¿Por qué si lo compras en el duty free es menos cutre y no solo no te miran, sino que incluso te ponen la alfombra y si no lo compras en el duty free entonces eres un cutre y eres sospechoso?", dice enfadado