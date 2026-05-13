Una española que vive en China: "En Shanghái vivimos 26 millones de personas y es más fácil encontrar vivienda que en Barcelona"

Una tiktoker española enumera en este vídeo viral que recoge Aruser@s las razones por las que es más fácil acceder a la vivienda en China que en España.

En Shanghái viven 26 millones de personas. Aún así, según esta tiktoker española que se ha ido a vivir allí, es más fácil encontrar piso en esta ciudad que en otras españolas, como Barcelona. @inda.bund detalla en este vídeo viral que recoge Aruser@s los motivos por los que esto ocurre: "Controlan mucho la especulación [...], la oferta de alquiler existe para todos los bolsillos porque el Gobierno ha comprado una flota de viviendas y ha construído decenas de miles de pisos protegidos [...] y además, hay mucha densidad. Aquí viven unas 4,5 personas por vivienda".

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