Ahora

Posibles sanciones

Consumo investiga anuncios en grandes portales inmobiliarios que podrían ofertar alquileres con precios por encima de la ley en zonas tensionadas

Los detalles Estos hechos, tan polémicos y criticados en el contexto social actual, serían calificados como infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa", por lo que podrían conducir a sanciones.

Vista de un cartel de alquiler en un piso de Madrid.Vista de un cartel de alquiler en un piso de Madrid.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado este viernes que ha abierto una investigación que busca "perseguir y eliminar" los anuncios de viviendas en alquiler en zonas declaradas tensionadas que son ofertadas con precios superiores a los fijados por la ley.

Así, se investigarán aquellos anuncios que están destinados a los grandes tenedores y no incluyen cuál es el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esa vivienda, para el caso de los particulares.

Estos hechos, tan polémicos y criticados en el contexto social actual, serían calificados como infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa", por lo que podrían conducir a sanciones, avisan desde el departamento de Pablo Bustinduy.

Por su parte, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que fue aprobada en el Congreso el 11 de diciembre, pone el foco en los portales inmobiliarios y las zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Así, Consumo obligará a que se publique información clara y accesible en los anuncios online de viviendas ubicadas en estas zonas que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.

Añadir la última renta del contrato anterior

Entre otros, deberá añadirse la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

En cuanto a esta información, Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, anunciópor carta a los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

La investigación abierta por Consumo se inicia después de que, en el marco de la monitorización activa del mercado de la vivienda que mantiene este departamento, se hayan detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Machado confía en Trump para la "libertad de Venezuela" tras una reunión en la que le ha entregado el Nobel de la Paz y pese al respaldo de EEUU a Delcy
  2. Groenlandia se convierte en el centro de la geopolítica mundial con EEUU, Europa y Rusia mirando hacia la isla
  3. Julio Iglesias niega las acusaciones de agredir sexualmente a sus trabajadoras: "Nunca había sentido tanta maldad"
  4. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  5. "Bomba a las 9:30": la broma de un pasajero que activa un caza francés y termina en aterrizaje de emergencia en Barcelona
  6. Victoria para el antiguo limpiabotas del Palace: Luis logra la pensión no contributiva a partir de marzo y podrá dejar la calle