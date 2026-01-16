Consumo investiga anuncios en grandes portales inmobiliarios que podrían ofertar alquileres con precios por encima de la ley en zonas tensionadas

Vista de un cartel de alquiler en un piso de Madrid.

Los detalles Estos hechos, tan polémicos y criticados en el contexto social actual, serían calificados como infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa", por lo que podrían conducir a sanciones.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación para abordar anuncios de alquiler en zonas tensionadas que superan los precios legales. Se centrarán en anuncios de grandes tenedores que no revelan el precio del último contrato. Estas prácticas podrían ser consideradas desleales y resultar en sanciones. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre, exige transparencia en anuncios de viviendas en zonas tensionadas, obligando a publicar información clara sobre los precios. Andrés Barragán informó a portales y asociaciones inmobiliarias sobre estos cambios legislativos para garantizar la transparencia en el mercado.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado este viernes que ha abierto una investigación que busca "perseguir y eliminar" los anuncios de viviendas en alquiler en zonas declaradas tensionadas que son ofertadas con precios superiores a los fijados por la ley.

Así, se investigarán aquellos anuncios que están destinados a los grandes tenedores y no incluyen cuál es el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esa vivienda, para el caso de los particulares.

Estos hechos, tan polémicos y criticados en el contexto social actual, serían calificados como infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa", por lo que podrían conducir a sanciones, avisan desde el departamento de Pablo Bustinduy.

Por su parte, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que fue aprobada en el Congreso el 11 de diciembre, pone el foco en los portales inmobiliarios y las zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Así, Consumo obligará a que se publique información clara y accesible en los anuncios online de viviendas ubicadas en estas zonas que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.

Añadir la última renta del contrato anterior

Entre otros, deberá añadirse la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

En cuanto a esta información, Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego, anunciópor carta a los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

La investigación abierta por Consumo se inicia después de que, en el marco de la monitorización activa del mercado de la vivienda que mantiene este departamento, se hayan detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas.

