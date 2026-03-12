Una española desvela las preguntas más surrealistas de los norteamericanos sobre España: "¿Tenéis coche?, ¿y agua potable?"

Una joven española desvela en este vídeo las "burradas" que le han preguntado sobre España durante su estancia en EEUU: "Fuimos a un restaurante mexicano y me dijeron que iba a comer comida de mi país".

Hans Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral de María, una joven española que cuenta las surrealistas preguntas que le han hecho en EEUU sobre España. "Es un ranking de las mayores burradas que me dijeron durante mi año de intercambio en Estados Unidos", explica la joven, que destaca cómo le preguntaron si en España teníamos coches.

Además, la chica explica cómo sus amigos confundían España y México: "Después de un partido de baloncesto nos fuimos a un restaurante mexicano y me dijeron que iba a comer comida de mi país". María también recuerda cómo le preguntaron si el agua era potable en España y cómo había llegado desde su país a Estados Unidos.

Por último, la chica cuenta cómo para los estadounidenses Europa es, directamente, un país. "¿Vienes de Europa?, yo también estuve de vacaciones allí una vez", preguntaron a María, quien, cuando preguntó a la persona en qué parte de Europa había estado, esta le respondió: "En Europa".

