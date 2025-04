Un español que vive en Irlanda lo confirma: "Aquí no es normal ducharse todos los días y a los niños los bañan una vez cada 10 días"

El tiktoker español @nachobarrueco_ se ha ido a vivir a Irlanda para trabajar como profesor y está alucinando con lo que ha descubierto.

"Yo no entendía por qué los niños venían siempre sucios a clase, como con costras en la cabeza, las pinturas del día anterior... Muchas veces he dicho, 'joder, parece que no se bañan' y la compañera irlandesa me lo ha confirmado: aquí, a los niños pequeños solo se les baña una vez cada diez días", explica el joven en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Pero los adultos tampoco hacen de esta una costumbre diaria. Su casero incluso le llegó a regañar por ducharse todos los días. "Dice que tengo humedades porque me ducho demasiado", asegura. "Y es que, no es normal ducharse todos los días aquí en Irlanda. [...] Dicen que los españoles somos demasiado limpios porque hace mucho calor y somos unos exagerados".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se plantea qué ocurre cuando se va a hacer deporte. "Y por tema económico no es, porque en Irlanda no se paga agua, es gratis porque tienen muchísima. Al menos, hace diez años, cuando yo vivía allí", informa Alba Gutiérrez.